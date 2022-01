Apresentado aos adeptos no arranque de 2022 como reforço do Barcelona, Ferran Torres é uma das contratações mais caras do clube catalão.

O Barça pagou ao Manchester City qualquer coisa como 55 milhões de euros, valor que fez do jovem espanhol o 9.º jogador mais caro da história do clube.

A lista continua a ser liderada por Dembelé e Coutinho, que custaram 135 milhões aos cofres blaugrana em 2017 e 2018, respetivamente. No top-20 há ainda dois futebolistas portugueses.

Confira a lista dos futebolistas mais caros da história do Barcelona na GALERIA ASSOCIADA.