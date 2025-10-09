O Barcelona tem vindo a enfrentar, nos últimos anos, uma enorme crise financeira, que parece estar agora a chegar ao fim, com o exercício mais equilibrado dos últimos anos, mas há ainda contas a acertar, algumas delas com clubes portugueses.

O jornal Sport esteve a esmiuçar o último relatório e contas do clube catalão, fechado a 30 de junho de 2025, e, entre muita informação, chegou à conclusão que o clube tem 159 milhões de euros de dívidas a outros clubes e o Sporting está entre os credores.

Em sentido contrário, o clube também tem 64 milhões a receber e o FC Porto está entre os maiores devedores.

A curto prazo, o clube catalão terá de saldar dívidas pelas contratações de Raphinha (41,9 milhões ao Leeds), Robert Lewandowski (20 milhões ao Bayern Munique) e Jules Koundé (24,5 milhões ao Sevilha), mas também deve 13,3 milhões ao Manchester City, por Ferran Torres, 8 milhões ao Betis, por Emerson Royal, e mais 6 milhões a vários clubes polacos e alemães em variáveis relacionadas com a contratação de Lewandowski.

A juntar a estes valores mais volumosos, o clube catalão tem ainda um conjunto significativo de pequenas dívidas, algumas superiores a um milhão de euros, quase todas relacionadas com variáveis contratuais ou direitos relacionados com a formação e é neste capítulo que surge o nome do Sporting, mas também do Valencia, Girona e Rennes.

No caso do campeão português, a dívida está ainda relacionada com o mecanismo de solidariedade relativo à contratação de Raphinha ao Leeds.

FC Porto e Sp, Braga entre os devedores

O relatório também destaca os valores que o Barcelona tem ainda a receber de outros clubes, em dívidas também relacionadas com transferências de jogadores.

Num total de 64,1 milhões de euros a receber, o FC Porto aparece destacado à cabeça, com 6,7 milhões de euros a pagar pela contratação de Nico Gonzalez que, entretanto, já rumou ao Manchester City.

O Sp. Braga também aparece na lista de devedores, com uma «fatura» de 3 milhões de euros a pagar, relativa à contratação de Pau Victor no último mercado de verão.

Além dos clubes portugueses, o Barça tem ainda dinheiro a receber do Al Ahli (4,1 milhões por Kessié), Shakhtar Donetsk (3,1 milhões por Marlon), Chelsea (por Caroline Graham Hansen e Keira Walsh), além de vários clubes da liga espanhola, como são os casos do Betis ou do Celta de Vigo.