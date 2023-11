Gavi lesionou-se ao serviço da seleção de Espanha e o Barcelona vai receber uma indemnização da federação espanhola, através do Programa de Proteção de Clubes da FIFA, de 7,5 milhões de euros, o máximo previsto que resulta de um pagamento diário de 20.548 euros num período máximo de 365 dias.

Vinte lesionados na última jornada de seleções

Ainda não é conhecido exatamente o tempo de paragem do jovem jogador do Barça, uma vez que ainda vai ser submetido, no próximo dia 28, a uma intervenção cirúrgica, mas os especialistas apontam que neste tipo de lesões, com rotura de ligamentos cruzados que também afeta o menisco, a recuperação nunca será inferior a um ano.

O Programa de Proteção de Clubes estabelece que «os clubes serão indemnizados, até a um certo ponto, caso os seus jogadores profissionais sofram uma lesão ao serviço das seleções em jogos inseridos no calendário internacional de jogos», como aconteceu com o caso de Gavi.

O mesmo programa estabelece que a indemnização comece a ser paga ao 28.ª dia depois da lesão, com o pagamento máximo de 20.548 euros por cada dia que se prolongue a baixa médica, até a um máximo de 365 dias. No caso de Gavi, o Barcelona vai começar a receber a indemnização diária a partir de 16 de dezembro. Caso se confirme a paragem de um ano, o Barcelona irá receber, no total, os tais 7,5 milhões de euros.