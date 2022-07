A lista de convocados do Barcelona para a digressão aos Estados Unidos revelou algumas surpresas, a começar pelas ausências de do guarda-redes Neto, do defesa Samuel Umtiti e também do avançado Martin Braithwaite que, ao que tudo indica, não fazem parte dos planos de Xavi Hernández para a próxima época. Em sentido contrário, Frenkie de Jong e Miralem Pjanic integram o grupo de 28 jogadores que vão atravessar o Atlântico.

O caso mais surpreendente será a continuidade de Frenkie de Jong, dois dias depois da imprensa inglesa ter anunciado uma proposta do Manchester United de 75 milhões de euros aos quais juntava mais 10 milhões por objetivos. Segundo a imprensa catalã, foi a vontade do internacional neerlandês em continuar no clube catalão que bloqueou o acordo.

Miralem Pjanic também já tinha sido dado como dispensável, mas a verdade é que Xavi continua a contar com o internacional bósnio que também está incluído nos 28 eleitos para a digressão aos Estados Unidos onde também estão os reforços Frank Kessié, Andreas Christensen e Raphinha.

Nos Estados Unidos, o Barcelona vai defrontar o Inter Miami em Fort Lauderdale (19 de julho), o Real Madrid em Las Vegas (23 de julho), a Juventus em Dallas (26 de julho) e os New York Red Bulls (30 de julho).