Jules Koundé, defesa francês do Sevilha, está a ser disputado pelo Chelsea e pelo Barcelona e, apesar de ainda não ter assinado por nenhum dos emblemas, já foi possível, por breves instantes, comprar uma camisola do jogador na loja online do Barcelona.

O nome de Koundé apareceu, por breves instantes, entre as opções da loja do Barça, como revelou o youtuber Mancuer91, mas rapidamente desapareceu.

A verdade é que Koundé não foi opção para Julen Lopetegui no domingo à noite no jogo frente ao Sporting, na disputa do Troféu Cinco Violinos, e segundo adianta o jornal Sport, faltam apenas acertar alguns detalhes para o defesa ser efetivamente reforço do Barcelona.