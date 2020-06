Nélson Semedo, que treinou à parte na sessão de trabalho do Barcelona esta quinta-feira por ter quebrado as regras sanitárias de desconfinamento, teve resultado negativo no teste à covid-19, avançou a RAC1.

O defesa, recorde-se, esteve numa festa de aniversário com cerca de 20 pessoas na última segunda-feira, sendo que as regras desta fase de desconfinamento impostas pelo governo, não permitem que se reúnam mais de 15 pessoas.

Além disso, as recomendações da Liga dizem aos jogadores que limitem os contactos às pessoas que vivam com eles e, depois deste caso do jogador português, o presidente da Liga espanhola ameaçou mesmo confinar os jogadores aos respetivos centros de treino das equipas até ao final da prova.

O jogador estará assim apto para treinar com os companheiros esta sexta-feira e para a deslocação a Maiorca deste sábado, primeiro jogo do clube blaugrana nesta retoma da liba espanhola.