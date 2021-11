Dani Alves realizou nesta segunda-feira exames médicos pelo Barcelona e partilhou com a televisão do clube o que lhe vai na alma e as ambições que tem para aquela que será a segunda passagem pelo emblema catalão.

«Ainda estou em choque. Estava a tentar voltar há muito tempo, mas não pôde acontecer. Vamos tentar resgatar o Barça de que tanto gostamos e que todos conhecemos. Estamos num processo que há que acelerar, porque estamos no Barça e aqui não há muita margem para errar», vincou.

«Para mim, este é um desafio incrível, um dos que mais me fascinam: de reconstruir, lutar, suar e de defender a camisola. Há duas camisolas que, quando as uso, fazem-me sentir um super-herói: a do Brasil e a do Barcelona. Voltar a vestir esta camisola é um extra de força e de adrenalina. Espero contagiar os meus companheiros de equipa com tudo isso. Que saibam onde estão e quem representam», acrescentou o jogador de 38 anos.

Dani Alves estabeleceu um paralelismo com 2008, quando chegou ao Barcelona e o Real Madrid havia vencido os dois campeonatos anteriores. «Quano chegámos cá, também estávamos num período meio conturbado e resgatámos a equipa junto dos adeptos. Chegou a hora de mostrarem todo o barcelonismo, tal como eu», desafiou.

O internacional brasileiro disse que regressar a Barcelona seria sempre inevitável, mas que juntar o desejo de voltar a viver nesta cidade e vestir de novo a camisola do clube que ajudou a conquistar mais de 20 troféus é algo ainda melhor. De toda a minha trajetória ganhadora, mais de 50 por cento foi o Barça que me proporcionou. Os momentos mais lindos que vivi, tive-os aqui. A minha casa é em Barcelona e a minha família também vive cá. Era inevitável voltar a Barcelona. A grata surpresa foi voltar como jogador. Mas voltaria sempre: é uma cidade que me fascina e amo loucamente. Poder juntar essas duas coisas é um sonho», concluiu.