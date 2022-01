Ousmane Dembélé quebrou o silêncio depois de ficar de fora da lista de convocados do Barcelona para a deslocação a Bilbau e do ultimato apresentado pelo clube catalão para sair já nesta janela de janeiro depois de goradas as negociações para renovar.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o avançado francês abriu o coração e disse tudo o que foi acumulando ao longo dos últimos anos.

Dembélé recorda que tem contrato com o clube, não admite que coloquem em causa o seu empenho e dedicação e garante que, a partir de agora, não vai ficar calado e promete responder a todas as provocações que diz ter sido alvo nos últimos anos.

A mensagem de Dembélé na íntegra:

«Bom Dia a todos,

Já se passaram quatro anos desde que parei de ler coisas sobre mim mesmo sem nunca tentar justificar-me. Os mexericos sobre mim estão a acumular-se há quatro anos. Faz quatro anos que as pessoas falam por mim, que mentem vergonhosamente com um único propósito, a intenção de me prejudicar. Eu sigo minha linha de nunca responder há quatro anos, de nunca justificar nada. Tem sido um erro? Certamente.

A partir de hoje, acabou. A partir de hoje, responderei honestamente, sem ceder a nenhum tipo de chantagem. Tenho 24 anos e como todos os homens, tenho defeitos, imperfeições. Vivi momentos complexos, lesões, o covid afetou-me. Em todas as sessões de treino, o mister pediu-me e eu obedeci sempre... sem questionar. Procurei executar tão bem como sempre fiz porque é a minha PAIXÃO. Tenho plena consciência da minha sorte de poder dedicar-me ao trabalho mais bonito do mundo.

Além disso, minha mensagem é transparente. Proíbo qualquer pessoa de dar a impressão de que não estou envolvido no projeto desportivo. Proíbo qualquer um que me atribua intenções que nunca tive. Proíbo qualquer pessoa de falar por mim ou pelo meu representante, em quem confio totalmente. Ainda sob contrato, estou totalmente envolvido e à disposição do meu clube, do meu treinador. Sempre dei tudo pelos meus colegas e também por todos os sócios... não é agora que isso vai mudar. Não sou um homem que faz engodos e muito menos um homem que tem o hábito de ceder à chantagem. Certamente o amor é uma variante da chantagem.

Como vocês sabem, há negociações. Eu deixo meu empresário lidar com isso, é o território dele. O meu campo é a bola, simplesmente a jogar futebol, a compartilhar momentos de alegria com meus companheiros e todos os adeptos. Acima de tudo, vamos focar-nos no essencial: GANHAR».