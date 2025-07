O Barcelona revelou o segundo equipamento para a nova temporada que pretende ser uma homenagem a Kobe Bryant e à «mentalidade Mamba». Uma camisola em tons bege que, em vez do símbolo da Nike, tem o símbolo da marca do antigo jogador da NBA.

«A segunda camisa para a temporada 2025/26 substituirá o famoso logotipo "Swoosh" da multinacional norte-americana pelo "Kobe Sheath" - a espada na bainha que identifica a marca Kobe Bryant. Em suma, faz parte de uma colaboração de marca entre a lenda da NBA e o Barcelona, que nasce de uma cultura compartilhada de excelência desportiva que caracteriza Bryant e também faz parte do DNA do Barcelona», explica o clube.

O Barça recorda ainda que Kobe Bryant teve sempre uma relação próxima com o clube catalão, com a sua filosofia e com os seus jogadores

