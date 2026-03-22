O Barcelona recebe o Rayo Vallecano este domingo e os jogadores chegaram ao estádio com uma camisola retro da temporada de 2005/06, com o nome de Ronaldinho e o número dez nas costas, a recordar a conquista da histórica Liga dos Campeões em Paris.

Numa altura em que os equipamentos «retro» estão na moda, esta nova camisola de Ronaldinho, colocada hoje à venda, promete fazer furor, pelo menos, entre os adeptos culés.

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