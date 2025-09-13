Lamine Yamal regressou lesionado da seleção espanhola e deixou o treinador Hansi Flick extremamente irritado. O jovem avançado, apesar de ter apresentado queixas, foi utilizado nos jogos de Espanha e, agora, vai falhar o jogo deste domingo com o Valencia e está também em dúvida para a estreia na Liga dos Campeões frente ao Newcastle.

O avançado regressou da seleção com um «desconforto» no «osso púbico», não treinou este sábado, fez exames médicos e vai falhar o jogo deste domingo, em casa, frente ao Valência.

«Não, ele não estará disponível para amanhã. Jogou pela seleção e ainda estava com dificuldades. Jogou 75 a 78 minutos com desconforto e sem treinar entre os jogos. Isso é não cuidar do jogadores. Acho que a seleção espanhola tem um grande plantel, tem os melhores jogadores do mundo, mas eles não se importaram com seus jogadores e essa é uma notícia que me entristece», disparou o treinador alemão em conferência de imprensa.

Críticas dirigidas diretamente ao selecionador Luis de la Fuente. «Nunca falei com ele, por mensagem de texto, mas também nunca falei com ele pessoalmente. O meu espanhol não é muito bom, nem o inglês dele, mas, no fim das contas, a comunicação poderia ser melhor. Não temos apenas um jogador, temos mais. Eu também já passei por isso, mas a comunicação com o clube tem que ser boa», acrescentou.

Lamine Yamal não é o único problemas de Flick. Frenkie de Jong já treinou este sábado, mas também não está disponível. «O Frenkie não está disponível para amanhã, O Marc [Bernal] não estará no onze inicial, mas estará no banco e o próximo passo neste processo de recuperação é estar disponível. Estou ansioso para vê-lo em campo e jogar mais», destacou ainda.