O empresário Jorge Mendes continua a ter uma relação privilegiada com o Barcelona e tem, agora, sob a sua alçada, mais uma das grandes promessas do clube catalão, o jovem Adam Qaroual, de apenas 12 anos, que acaba de receber uma prenda especial do representante português.

Qaroual, que chegou ao Barça em 2023, proveniente do PSV Eindhoven, nasceu em Mönchengladbach, na Alemanha, mas é filho de pais marroquinos. Com apenas 12 anos, joga agora na equipa de sub-13 do Barcelona e tem como maior ídolo Cristiano Ronaldo.

Foi precisamente uma camisola de CR7, da Seleção Nacional, que Jorge Mendes ofereceu ao jovem médio ofensivo que recorreu às redes sociais para agradecer ao empresário português. «Com o maior e único…obrigado pela bela prenda, Jorge», escreveu o jovem jogador na conta pessoal do Instagram.

Além de Adam Qaroual, Jorge Mendes é representante de alguns dos principais jogadores oriundos da formação do Barça, como são os casos mais mediáticos de Lamine Yamal, Ansu Fati ou Alejandro Baldé.