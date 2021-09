O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, mostrou-se incomodado com as declarações do presidente dos catalães, Joan Laporta, sobre o poder que o treinador tem no clube.

«Na semana passada, aconteceu algo na imprensa que eu acho que não deve acontecer. Laporta falou um pouco demais, sugeriu que o treinador não tem poder total», disse o técnico em entrevista à televisão holandesa NOS.

«Gosto quando um presidente está comprometido e também faz perguntas, só que não deveria ser na imprensa, esse é problema. Pode ser feito em privado», apontou Koeman, acrescentando: «Deixem-me colocar as coisas desta forma: Laporta não foi sábio em duas ocasiões.»

«Acho que é preciso criar sempre clareza. Quando não há certezas sobre o futuro do treinador há especulações e se és tu o treinador, então não é agradável», explicou.

«Estou disponível para continuar. Estou a divertir-me», disse ainda o técnico, acrescentando: «É graças a mim que o Barcelona tem futuro.»

Koeman falou ainda sobre a aposta nos jogadores jovens. «Não é apenas Pedri. Ainda há quatro ou cinco jogadores com 18 ou 19 anos que serão jogadores fantásticos para este clube em três ou quatro anos.»