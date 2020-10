No dia em que Diego Maradona cumpre 60 anos, Ronald Koeman foi desafiado a comparar o antigo futebolista com Leo Messi. «Na sua época, Maradona foi o melhor jogador. Hoje, para mim, o Messi é o melhor jogador. Mas não se pode comparar o futebol do nosso tempo com o futebol de hoje», começou por dizer.

Para o técnico holandês, o futebol «está mais físico, mais intenso e mudou muito». «Mas é verdade que Maradona mostrou em várias equipas e também quando esteve no Barça, que foi o melhor da época», acrescentou.