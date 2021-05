Ronald Koeman recorreu às redes sociais para garantir que está bem de saúda, depois de notícias darem conta que o treinador do Barcelona teve um «ataque de ansiedade» na sequência de uma reunião com o presidente Joan Laporta.

«Não acreditem em tudo o que ouvem. Estou bem de saúde, é tudo o que interessa na vida», destacou o treinador holandês.

A verdade é que o treinador teve de ser hospitalizado depois de se ter sentido mal, como confirmou o próprio presidente do Barcelona. «Ele teve um episódio que o levou ao hospital, mas já está bem. Falei com ele», revelou Joan Laporta à imprensa catalã.

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn