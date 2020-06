Ronald Koeman, selecionador da Holanda, admitiu este sábado ter sido contactado pelo Barcelona para substituir Ernesto Valverde, em janeiro, mas conta que declinou o convite para poder disputar o Euro 2020 que, como se sabe, acabou por ser adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19.

«Recebi uma chamada, mas tive que manter a minha palavra para com a seleção para jogar o Euro 2020. Estou bem com os jogadores e para mim o mais importante é a seleção holandesa», justificou o treinador numa entrevista à Rádio da Catalunha.

Ronald Koeman, que na época de 1991/92 marcou o golo que permitiu ao Barcelona conquistar a sua primeira Liga dos Campeões, frente aos italianos da Sampdoria (1-0), explicou que o seu contrato permite-lhe sair após o Campeonato da Europa.

«Todo o mundo sabe que é um sonho treinar o Barça e eu espero ter outra oportunidade», acrescentou o holandês, de 57 anos, realçando que para orientar a equipa catalã «é necessário ter muita experiência».

O antigo treinador do Benfica, Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord, Vitesse, Everton e Valencia, entre outros clubes, também aproveitou a oportunidade para analisar os primeiros meses no Barcelona do seu pupilo na seleção Frenkie de Jong.

«É um jogador jovem, que precisa de tempo. Certamente irá mostrar, muito brevemente, o nível que apresentou no Ajax e na seleção holandesa. Não tenho dúvidas de que é um jogador com nível para jogar pelo Barça», acrescentou Koeman.

O selecionador holandês afirmou ainda que está totalmente recuperado do problema cardíaco que o forçou a ser internado num hospital, em Amesterdão, há cerca de um mês. «Sinto-me bem. Passou um mês sobre o incidente e estou feliz por estar em forma. Fiz um check-up na semana passada com o meu cardiologista e está tudo bem. Disse-me que preciso de cuidar de mim», contou.