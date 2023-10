Joan Laporta, presidente do Barcelona, anunciou que está muito satisfeito com o rendimento de João Cancelo e de João Félix e revela que o clube está disposto a fazer um «esforço» para contratar os dois internacionais portugueses.

«Se continuarem a jogar assim, devemos fazer um esforço e contratar os Joões, mas tudo depende do que diga Deco. Eu quero sempre que os melhores fiquem e a mim, pessoalmente, já gosto do João Félix há muito tempo», destacou o dirigente em declarações à Catalunha Rádio.

O dirigente diz ainda que o Barcelona conseguiu dar a volta por cima e agora tem uma equipa que pode aspirar a tudo. «No Barcelona agora temos jogadores muito competitivos. Temos uma equipa muito mais valorizada do que quando chegámos. Os nossos objetivos são claros e passam por ganhar a liga e tentar ganhar a Liga do Campeões», destacou.

Laporta manifestou-se ainda satisfeito com o trabalho do diretor desportivo Deco, bem como do treinador Xavi. «O Deco tem uma grande sintonia com Xavi e estou encantado com o Xavi porque está a comandar a equipa de uma forma extraordinária», referiu ainda