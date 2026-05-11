A três meses de completar 38 anos, Lewandowski está em fim de contrato com o Barcelona e o futuro continua por definir. À margem da conquista do campeonato espanhol no domingo, o avançado polaco não desvendou o próximo capítulo.

«Tenho 51 dias, ainda tenho algum tempo para decidir. Veremos. Vou aguardar por diversas opções e decidir o que é melhor. (…) É impossível dizer o que é mais importante: as ambições desportivas ou a vida familiar. Tudo é importante.»

«A época foi longa e, no início, tive problemas musculares. Uma, duas e até três pequenas lesões, sobretudo no princípio. Depois tive de voltar a encontrar o ritmo, não foi fácil», disse no relvado de Camp Nou aos polacos do Canal Plus+.

Noutro ponto de reportagem, aos polacos da Eleven Sports, o ponta de lança voltou a abordar o futuro.

«Posso optar por um campeonato inferior. Estou quase com 38 anos, mas sinto-me bem. É uma hipótese. Não descarto. Já ganhei 14 campeonatos, conquistei títulos em todos os clubes por onde passei, o que me orgulha», referiu.

No Barcelona desde 2022, Lewandowski acumula 22 assistências, 119 golos e 189 jogos, tendo conquistado La Liga (três), Taça e Supertaça (três). Neste temporada conseguiu 18 golos em 42 partidas.

Desde 2008, o avançado representou Bayern Munique, Dortmund e Lech Ponzan, conquistando todos os títulos domésticos, europeus e internacionais.