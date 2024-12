Lionel Messi elege Pep Guardiola e Ronaldinho como as pessoas que mais o marcaram nos 21 anos em que representou o Barcelona, numa entrevista ao Mundo Deportivo a propósito dos 125 anos do clube catalão.

«Acho que há dois que me marcaram muito por motivos diferentes. O Pep [Guardiola], porque foi meu treinador durante muitos anos e conseguimos coisas incríveis que nunca tínhamos imaginado. E Ronaldinho, pela forma como me recebeu, como me ajudou e apoiou nos meus primeiros momentos na equipa principal, destacou.

Com Pep Guardiola ao comando do Barcelona, Messi conquistou duas Ligas dos Campeões, três ligas espanholas, duas Taças do Rei, três Supertaças de Espanha, dois Mundiais de Clubes e duas Supertaças da Europa. Com Ronaldinho na equipa, entre 2003 e 2008, Messi foi duas vezes campeão, ganhou uma Champions e duas Supertaças de Espanha.

Além de Guardiola e Ronaldinho, Messi acrescenta mais jogadores que o marcaram no clube catalão. «Também recordo muito o Andrés [Iniesta] e o Xavi como companheiros, além dos três que jogam comigo aqui em Miami [Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez] e que, além disso, são meus amigos. Também tenho de fazer uma menção especial a Tito Vilanova, de quem sentimos muito falta», destacou.

Tito Vilanova, treinador adjunto do Barça durante muitos anos, comandou a equipa principal na temporada de 20212/13, após a saída de Pep Guardiola, quando a equipa catalã foi campeã com 100 pontos, mas faleceu no ano seguinte, em 2014, aos 46 anos.

Ainda na mesma entrevista, Messi assume que «muitas saudades» do clube e deixou expresso um desejo. «Oxalá o clube possa voltar a ser o que sempre foi. Além de uma referência mundial, que nunca deixou de ser, que esteja sempre a lutar para ganhar títulos até ao final de cada temporada. Como jogador do Barça nunca te podes conformar por ficar em segundo ou com não ganhar, porque os sócios e os adeptos exigem o máximo. Ser o melhor clube do mundo inclui uma exigência muito grande», destacou ainda.