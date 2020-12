Messi bateu esta terça-feira o recorde de Pelé no triunfo do Barça em Valladolid. O argentino é agora o jogador com mais golos por um só clube - tem agora 644. Após o encontro, Messi deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Quando comecei a jogar futebol, nunca pensei que ia bater algum recorde. Muito menos aquele que bati hoje e que era do Pelé», começa por dizer a publicação de Messi.

«Só posso agradecer a todos os que me ajudaram ao longo destes anos, aos meus companheiros, família, amigos e todos os que me apoiam diariamente», acrescenta Messi.