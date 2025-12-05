O Barcelona anunciou esta sexta-feira que renovou o contrato de Eric Garcia por mais cinco temporadas, até 31 de junho de 2031.

O acordo está fechado, mas só vai ficar formalizado na próxima quinta-feira, numa conferência de imprensa que está marcada para as 13h30.

«Esta decisão mostra a crença num jogador formado em La Masia e que é um exemplo formidável para os mais jovens. As suas exibições, maturidade e compromisso foram determinantes nesta extensão de contrato que reforça a sua ligação ao clube», anunciou o Barcelona.

