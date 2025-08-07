O Barcelona informou, esta quinta-feira, que Marc-André Ter Stegen deixou de ser o capitão da equipa de futebol profissional, após ter sido sujeito a um processo disciplinar, dois dias antes.

O guarda-redes de 33 anos dos culés recusou assinar um documento médico, depois de ser operado às costas, que validaria uma ausência justificada a partir de quatro meses. Isso permitiria ao clube espanhol utilizar 80 por cento do salário do alemão para inscrever novos reforços.

«O FC Barcelona anuncia que, após o processo disciplinar aberto contra o jogador Marc-André ter Stegen, e até que este assunto seja definitivamente resolvido, o clube, por acordo mútuo com a Direção Desportiva e a equipa técnica, decidiu retirar temporariamente o seu papel de capitão da equipa. Durante este período, as funções de primeiro capitão serão assumidas pelo atual vice-capitão, Ronald Araújo», informou o Barcelona, em nota oficial.

Na temporada passada, o guardião alemão fez apenas nove jogos pelo Barcelona e quatro pela Alemanha. No início da época sofreu uma rotura do tendão rotuliano e quando voltou acabou por ter uma lesão nas costas.