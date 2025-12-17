Discretamente, Pau Cubarsí tem vindo a crescer no Barcelona de Hansi Flick e, na passada terça-feira, em jogo da Taça do Rei, chegou aos 100 jogos pelo clube catalão. Aos 18 anos, o jovem central tornou-se no segundo jogador mais jovem a chegar aos três dígitos depois de Lamine Yamal.

Cem jogos cumpridos entre dois jogos da Taça do Rei, troféu que Cubarsí já conquistou.

Estreou-se na equipa principal na temporada de 2023/24, quando tinha apenas 16 anos, saltando do banco no duelo frente ao Unionistas de Salamanca.

Depois cumpriu mais 99 jogos [67 na liga espanhola, 22 na Liga dos campeões, 9 na Taça do Rei e dois na Supertaça] ao longo das últimas temporadas.

Na terça-feira passada, tal como na estreia, começou o jogo no banco, diante do modesto Guadalajara, mas acabou por ir a jogo, rendendo Marc Bernal, para chegar ao jogo 100 aos 18 anos [faz 19 a 22 de janeiro de 2026].

Um número redondo que foi festejado, discretamente, com os companheiros no balneário.