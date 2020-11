Pedri González tem apenas 17 anos, mas já conseguiu um lugar na equipa principal do Barcelona. O médio espanhol contou em entrevista à Cadena SER que, antes de rumar ao clube catalão, levou uma nega do Real Madrid.

«Estive uma semana à experiência no Real Madrid. Disseram-me que não tinha o nível que era preciso. Levaram-me a um escritório e disseram-me isso», recordou, acrescentando: «Agradeço não me terem contratado porque agora estou na equipa em que sempre quis estar.»

O jovem disse ainda como é trabalhar com Messi. «Não te habituas a ver as jogadas que o Messi faz. Surpreendem-te todas. É um luxo poder aprender com ele. Faz o que quer, quando quer.»

«É impressionante. Vês o Messi na televisão, na Playstation, mas impressiona ver na vida real. Jogar com Messi é um prémio que a vida me deu», acrescentou.

Pedri explicou que se dá bem com todos os companheiros, mas destacou alguns nomes. «Sobretudo com o Trincão. Chegámos ao mesmo tempo, começámos a treinar juntos. Com o Ansu também muito bem.»

O jovem jogador contou ainda o que sentiu quando soube que iria ser titular no clássico com o Real Madrid. «Disseram-me dois dias antes e pensei: ‘Caramba, isto vai ser a sério!’».