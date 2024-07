«João Félix é um grande jogador, mas acho que tem de fazer algo mais para continuar no Barcelona». As palavras são de Rivaldo, lenda do clube catalão, que não coloca em causa a qualidade do internacional português, mas considera que este «tem de marcar golos» e «fazer os adeptos felizes» para poder voltar a vestir a camisola blaugrenat.

Palavras duras, numa altura em que o futuro de João Félix continua indefinido. O jogador português esteve emprestado pelo Atlético Madrid ao Barça, na última temporada, e, já este defeso, o clube catalão chegou a publicar uma mensagem de despedida, mas acabou por apagá-la. Uma retificação que deixou no ar a possibilidade de João Félix continuar no Camp Nou por mais uma temporada.

«Para ficar no Barça, tem de se destacar, tem de marcar golos, tem de fazer os adeptos felizes. O João não fez um grande Euro 2024. Na temporada passada fez alguns jogos bons pelo Barcelona, mas também esteve no banco em outros tantos. Para seres jogador do Barça, tens de ser um jogador que possa ser titular absoluto», destacou o antigo internacional brasileiro em declarações ao jornal Sport.

Rivaldo foi um desses jogadores, com um total de 235 jogos e 130 golos marcados pelo Barça entre 1997 e 2002, e, agora, pede a João Félix que também faça a diferença. «O João tem que, em primeiro lugar, mostrar-se nos treinos. É aí que tem de mostrar que pode ser um jogador diferente e que pode marcar em quase todos os jogos. Tem de se destacar com um avançado goleador», destacou ainda Rivaldo.

O antigo craque do Barça considera, no entanto, que João Félix até pode vir a ser esse jogador que perspetiva. «O Barça precisa de jogadores que façam a diferença. O João é um grande jogador, mas tem de dar algo mais. Tem de fazer muito mais do que fez o ano passado no Barcelona», acrescentou ainda.