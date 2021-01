Ronald Koeman desvalorizou as palavras de Leonardo, diretor desportivo do Paris Saint-Germain que, numa recente entrevista à revista France Football, assumiu o interesse na contratação de Lionel Messi. O treinador holandês responde na mesma moeda e diz que o Barcelona também gostava de poder contar com Neymar ou Kylian Mbappé, numa conferência de imprensa em que também abordou o futuro de Trincão.

«Também se me perguntarem se me interessam o Neymar ou o Mbappé, digo que sim», atirou o treinador esta quarta-feira, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o UD Cornella, para a Taça do Rei.

Um jogo em que Francisco Trincão, que somou poucos minutos na final da Supertaça de Espanha, frente ao Athletic Bilbao, pode vir a ser primeira opção, pelo menos pelas palavras do treinador. «Veio do Braga, é jovem. Dar um passo para um clube como o Barcelona é um passo de gigante. Não há que ter muita pressa. Está a trabalhar bem, procurando ter os seus minutos. Não tem jogado muito, mas tem muita competência, contamos muito com ele para o futuro do clube», destacou Koeman.

Um jogo que chega depois da ressaca da Supertaça em que o Barcelona, depois de ter estado por duas vezes em vantagem, deixou escapar o troféu no prolongamento. «Ficámos tristes depois do jogo e no dia seguinte, é normal e é assim que deve ser porque estivemos muito perto de vencer. Eles empataram quase no último minuto, mas agora não temos mais tempo para estar desiludidos. Estamos no bom caminho, sobretudo nos últimos jogos do campeonato», comentou.

Um jogo que ficou marcado pela expulsão de Messi, por sinal, a primeira com a camisola do Barça, nos últimos instantes do jogo. Um cartão vermelho direto que valeu um castigo de dois jogos para o craque argentino. «O Leo tem treinado com muita vontade. Não vi nada de anormal nele. Estavam todos tristes pelo resultado da final, mas seguimos em frente. Estamos no caminho certo para melhorar. Temos de melhorar no plano defensivo. O Leo está muito focado», contou o treinador que aguarda ainda por uma possível redução do castigo, embora esteja conformado com os «dois jogos sem Messi».

Quanto ao Cornella, o adversário desta quinta-feira, Koeman deixou algumas reservas. «Sabemos que há sempre surpresas na Taça do Rei. Para eles é o jogo do ano e para nós é o próximo jogo. Temos de ter em conta o relvado artificial, queremos passar, mas vai ser complicado. Depende muito da mentalidade da equipa», destacou ainda o treinador do Barça.