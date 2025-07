Confirma-se as piores notícias para o guarda-redes Marc Ter Stegen, avançadas pelo próprio, numa declaração, escrita em catalão, publicada nas redes sociais. O guarda-redes do Barcelona vai ter de ser submetido a nova intervenção cirúrgica que o afastará dos relvados por, pelo menos, mais três meses.

Um dia difícil para o internacional alemão. «Visto as cores e a camisola do Barcelona com muito orgulho, dentro e fora de campo, nos momentos de sucesso e nos mais difíceis. Hoje é um dia difícil para mim, pessoalmente», começa por destacar Ter Stegen numa carta aberta dirigida aos adeptos.

O guarda-redes alemão até garante que está em forma, mas continua condicionado com dores nas costas e a única forma de debelar esse problema passa por nova intervenção cirúrgica. «Física e atleticamente, estou em ótima forma, mas infelizmente não estou livre de dores. Após intensas discussões com a equipe médica do Barcelona e especialistas externos, a forma mais rápida e segura de me recuperar totalmente é a cirurgia nas costas», explica.

Uma operação que Ter Stegen já tinha feito, mas o regresso apressado à competição ditou novo problema. Desta vez, explica o guarda-redes, a recuperação será mais lenta. «Após a última cirurgia nas costas, voltei aos relvados após 66 dias, quase dois meses; mas, desta vez, os médicos acreditam que levará cerca de três meses, por precaução e para evitar riscos», acrescenta.

Um duro golpe para Ter Stegen, sobretudo, em termos psicológicos. «Emocionalmente, dói muito não poder ajudar a equipe durante esse período, mas, felizmente, a reabilitação é suportável e o caminho de volta está traçado. Vou manter-vos informados sobre minha recuperação e quero agradecer a todos, queridos adeptos do Barça, de todo o coração, por estarem sempre ao meu lado. Não se preocupem, vou voltar!», escreveu ainda o guarda-redes de 33 anos.