Jules Koundé e Raphinha, ex-Sporting e V. Guimarães, são os únicos jogadores totalistas no Barcelona em 2024/25.

O defesa internacional francês foi inclusive merecedor de rasgados elogios de Hansi Flick. «É incrível. Nunca tive um jogador assim. Depois dos jogos ele quer treinar sempre no campo. Cuida-se muitíssimo, não é normal a atitude que tem», disse o também ex-treinador do Bayern Munique e selecionador da Alemanha.

De acordo com a imprensa especializada catalã, por vezes, após viagens de regresso a Barcelona com a equipa, Koundé sai diretamente para o ginásio da cidade desportiva do emblema culé para treinar mesmo de madrugada.