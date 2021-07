Memphis Depay estreou-se esta tarde com as cores do Barcelona, e logo com um golo. O internacional holandês foi lançado aos 42 minutos, para o lugar do lesionado Rey Manaj, e fez o 3-1 final frente ao Girona, de penálti.

O golo de Depay:

Antes, aos três minutos, também da marca dos 11 metros, Gerard Piqué havia dado vantagem aos blaugrana, aumentada aos 24m, por Manaj.

O Girona reduziu a três minutos do intervalo, por Samuel Saiz.

Griezmann, que tem sido apontado a uma possível saída, jogou cerca de meia-hora. Messi, naturalmente, não foi opção, ele que neste momento não está contratualmente ligado ao emblema catalão.