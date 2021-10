12 de outubro de 1996. Num piscar de olhos passaram-se 25 anos, mas o golo que Ronaldo marcou no relvado do Estádio San Lázaro dificilmente se esquece.

Nessa noite, Ronaldo, em todo o esplendor dos seus vinte anos, arrancou desde o meio-campo e numa demonstração de potência e técnica, deixou meia equipa contrária para trás e marcou, deixando Bobby Robson com as mãos na cabeça e o mundo com a boca aberta de espanto.

Recorde um dos golos mais icónicos da carreira de Ronaldo Luís Nazário de Lima: