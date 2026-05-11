Barcelona
Há 40 min
VÍDEO: jogadores do Barça voltam a festejar o título sobre duas rodas
Dani Olmo, Pedri e Eric Garcia percorreram as ruas da cidade de bicicleta
Dani Olmo, Pedri e Eric Garcia percorreram as ruas da cidade de bicicleta
Dani Olmo, Eric Garcia e Pedri voltaram a festejar o título sobre duas rodas, percorrendo as principais artérias de Barcelona, de madrugada, em forma de festejo.
Os mesmos três jogadores já tinham festejado da mesma forma o título da época passada, na altura também com a companhia de Iñigo Martínez.
Desta vez, Dani Olmo, que regista o passeio, lidera a curta comitiva e assinala o feito depois da saborosa vitória sobre o rival Real Madrid: «Mais um, rapazes», remata.
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