Dani Olmo, Eric Garcia e Pedri voltaram a festejar o título sobre duas rodas, percorrendo as principais artérias de Barcelona, de madrugada, em forma de festejo.

Os mesmos três jogadores já tinham festejado da mesma forma o título da época passada, na altura também com a companhia de Iñigo Martínez.

Desta vez, Dani Olmo, que regista o passeio, lidera a curta comitiva e assinala o feito depois da saborosa vitória sobre o rival Real Madrid: «Mais um, rapazes», remata.

Ora veja: