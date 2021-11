Não têm sido fáceis os últimos anos do Barcelona, sobretudo o último ano e meio, durante o qual Ronald Koeman descaracterizou aquilo que era a essência do futebol do clube.

Porém, o regresso de Xavi ao clube serviu para elevar os ânimos dos adeptos. Isso viu-se na apresentação do antigo médio, mas também em cada publicação que o Barcelona faz com pedaços dos treinos do novo treinador.

Um dos últimos, muito partilhado nas redes sociais, é um simples exercício de passe e pressão em espaço curto, que deixa os adeptos a ‘salivar’ com um possível regresso do futebol que apaixonou gerações e gerações de culés.

E isto será também uma chamada de atenção para o Benfica. Será que as águias vão ter pela frente na Liga dos Campeões uma das primeiras amostras de um ‘tiki-taka’ 2.0?

Veja o exercício e tire as suas conclusões: