Xavi voltou a abrir as portas do Barcelona a Lionel Messi, numa entrevista ao Mundo Deportivo em que o treinador reviu a temporada que agora acabou e lança já a próxima com os olhos no argentino. O líder dos catalães assume também que Bernardo Silva podia ser uma boa alternativa, mas considera que essa possibilidade será difícil de concretizar.

Em Camp Nou, Messi continua a ser o tema do dia, depois de já ter sido confirmado que o craque argentino não vai continuar no Paris Saint-Germain. «Vou voltar a dizer o que já disse muitas vezes, ele tem as portas abertas aqui, eu sou o treinador e sei que ele nos vai ajudar se vier, mas agora temos de o deixar tranquilo. Ele ainda vai acabar a temporada, tem muito respeito pelo PSG, quer acabar da melhor forma, depois acaba contrato e tem todo o direito do mundo para decidir para onde quer ir, onde quer acabar a carreira», destacou.

Uma decisão que Xavi coloca totalmente nas mãos de Messi. «É o que querem a maioria dos culés, em especial o treinador, tem as portas abertas, estou convencido que vai correr bem. No capítulo futebolístico, depende dele, para mim não há dúvidas. Tenho a certeza de que ele nos pode ajudar a nível futebolístico. A partir daí, o assunto contratual já não é da minha incumbência», acrescentou.

Caso Messi decida prosseguir a carreira longe do Barcelona, Bernardo Silva poderia ser uma alternativa, mas neste caso Xavi parece menos seguro. «Isso seria uma maravilha, mas também é jogador do Manchester City, será muito difícil», comentou. Uma possibilidade difícil, mas a verdade é que o internacional português chegou a admitir essa possibilidade na temporada passada. «Acredito que qualquer jogador do mundo que lhe digam que tem uma proposta do Barcelona e que o clube e o treinador o querem não vai dizer não por princípio», acrescentou.

Mas Messi é a grande prioridade de Xavi e o treinador está convencido que vai acabar por decidir voltar. «Na próxima semana vai tomar uma decisão, temos de o deixar tranquilo. Não vale a pena estarmos a falar com ele todos os dias, não vai resolver nada. Agora há 200 possibilidades. No final será ele a decidir o futuro e aqui tem as portas abertas, não há mais assunto», destacou ainda.