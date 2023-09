João Félix e João Cancelo, que marcaram na estreia como titulares pelo Barcelona, na goleada ao Betis (5-0), no passado sábado, integram agora a lista dos convocados de Xavi para a estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, marcada para esta terça-feira, em Montjuic, frente aos belgas do Antuérpia comandado por Mark van Bommel.

Na antevisão do jogo, Xavi falou particularmente dos portugueses. Primeiro abordou o que João Cancelo pode acrescentar à equipa. «Com Cancelo atacamos da mesma forma. Nada mudou. O que muda são os nomes. Muda as características dos jogadores, mas a nossa forma de atacar é a mesma. Claro que Cancelo tem uma grande qualidade individual e entende o jogo», destacou o técnico dos catalães no decorrer da conferência de antevisão.

Quanto a João Félix, o treinador destaca a atitude do jogador cedido pelo Atlético Madrid. «Sem atitude não se pode estar no Barça. A atitude de João Félix é positiva, como a de todos os outros jogadores, com uma grande vontade de ajudar a equipa», destacou.

Oriol Romeo, também presente na conferência de imprensa, também comentou a exibição dos dois portugueses frente ao Betis. «Cada jogador traz coisas diferentes e positivas à equipa. Os dois adaptaram-se muito bem ao grupo, vinham os dois com muita vontade e pudemos sentir isso logo nos primeiros dias. São jogadores de alto nível, o Cancelo é um lateral que já demonstrou que tem capacidade para se adaptar ao nosso futebol. O João deu-nos uma grande capacidade para jogarmos entrelinhas e tem qualidade de sobra para nos ajudar», atirou.