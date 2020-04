Ivan Rakitic, médio do Barcelona, falou abertamente sobre o seu futuro e mostrou-se incomodado em relação à forma como se fala dos seus possíveis novos destinos após deixar a Catalunha.

Questionado sobre se se via a jogar em países como Itália ou Inglaterra, devido à crise financeira provocada pela Covid-19, Rakitic foi claro na resposta. «Entendo a questão mas eu não sou nenhum saco de batatas onde se pode fazer o que quer. Comigo sempre se pôde falar mas o mais importante é estar num lugar onde me querem, me respeitam e onde tanto eu como a minha família nos sentimos bem», confessou ao Mundo Deportivo o croata, que termina contrato com o Barcelona em 2021.

E quando terminar o vínculo com os catalães, Rakitic até já tem um destino de eleição definido. «Tenho um carinho especial pelo Sevilla, especialmente com a cidade, tenho lá a minha família. Sempre disse que seria um sonho voltar a vestir aquela camisola, todos sabem, mas não é uma decisão só minha, há mais coisas por detrás. O Monchi (diretor desportivo do Sevilla) e todos do clube têm o meu telefone e ainda não me ligaram. Aliás, há pouco tempo fiz anos e o Monchi não me ligou», brincou o jogador de 32 anos, que representou o Sevilla entre 2010 e 2014.

Quanto à pausa provocada pela pandemia, será que Rakitic acredita que ainda se vai jogar futebol esta temporada? «Vontade tenho, só não sei se vai ser possível. Temos de tentar. Tenho muita vontade porque estamos na fase mais importante e seria uma pena não ser possível acabar. Oxalá se possa encontrar uma solução, a que seja, para acabar tanto a Liga como a Champions», concluiu.