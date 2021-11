O presidente do Barcelona, Joan Laporta, esclareceu as declarações que fez sobre Lionel Messi e Andrés Iniesta durante a apresentação de Xavi como treinador do clube.

O dirigente tinha admitido o regresso do argentino e do espanhol aos catalães e agora explicou: «Eles mesmos sempre disseram que gostariam de voltar ao Barcelona. Não digo como jogadores, mas sim como treinadores. Eles pronunciaram-se neste sentido e fizeram-no publicamente.»