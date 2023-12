João Cancelo admitiu alguma frustração no final do empate do Barcelona em casa do Valência, esta noite, a contar para a 17.ª jornada da La Liga.

Em declarações à Movistar, o lateral-direito português admitiu que o campeonato está difícil – podem ficar a nove pontos da liderança no final da ronda –, mas lembra que só há uma alternativa: continuar a lutar.

«Este ponto não me sabe a nada. Fomos superiores. Tivemos ocasiões para fazer quatro golos e o que fica é um ponto. O campeonato está difícil, é verdade, mas há que lutar», afirmou.

«Temos uma equipa muito jovem e estamos num momento difícil. O Barça é um clube habituado a ganhar. É um dos maiores clubes do mundo. Há muita pressão. Eu, pessoalmente, gosto porque estou habituado a isso na minha vida pessoal e desportiva. Só resta ganhar», prosseguiu.

Cancelo concluiu depois: «Quando eu tinha 20 anos, não pensava da mesma forma como agora. A pressão afeta-me de maneira diferente hoje. É uma aprendizagem. É um ponto que sabe a pouco. Ninguém se recordará que fizemos um bom jogo, apenas do empate.»