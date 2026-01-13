João Cancelo regressou ao Barcelona. O lateral, após uma passagem no Al Hilal, vai assim voltar a representar os culés. Após a conferência de imprensa de apresentação, o português prestou declarações aos canais de comunicação do clube.

«É uma honra para mim representar este clube. Já sabem que é um dos clubes que eu gosto mais, que sempre tive vontade de jogar. Já tive a oportunidade de jogar há duas temporadas atrás. Quando há a oportunidade de vir para mim é sempre uma honra representar este que para mim é o melhor clube do mundo», começou por referir.

O jogador de 31 anos abordou ainda a estreia no mítico Camp Nou. Na última passagem, em 2023/24, o Barcelona jogava ainda no Estádio Olímpic Lluís Companys, devido a obras na casa mãe.

Relembrando os ídolos de infância, quase todos do Barcelona, Cancelo lembrou também a altura em que enfrentava os espanhóis com as cores do Benfica.

«Como visitante não tenho memórias muito boas [de Camp Nou]. Quero ter a experiência de jogar no estádio. Espero por isto há muito tempo. Quando via o Dani Alves jogar ali, eu queria fazer o que ele fazia. É algo que quero há muito tempo. Quando estive no Valencia tive a oportunidade de vir, mas não aconteceu. Quase todos os meus ídolos eram do Barcelona. Joguei pelo Benfica na formação contra equipas do Barcelona. Identifico-me muito com a cultura do clube. Joguei apenas uma temporada, mas hoje voltei e senti-me em casa quando entrei no balneário», rematou.

Cancelo confessou ainda que vem para «acrescentar». Porém, o português sabe que terá de se adaptar de uma máquina já bem oleada.

«Quando cá estive já havia muita qualidade. Os rapazes que cá estão funcionaram muito bem e estão num nível espetacular. Venho para aqui para ajudar e tentar ganhar títulos. Vi o Barcelona após a sua cultura de sempre a jogar um futebol atrativo e de ataque, foi um resultado justo. É uma equipa de futebol total. Cabe-me a mim interpretar bem o jogo e adaptar-me o mais rápido possível», assumiu.

O lateral português representou o Barcelona durante uma temporada. Na altura, juntamente com João Félix, que agora representa o Al Nassr de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. Na época, os portugueses deixam os culés de «mãos a abanar» no que toca a troféus. Cancelo espera contrariar essa ideia já nesta temporada.

«Tive a oportunidade de estar com a equipa esta manhã e receberam-me muito bem. Sinto-me em casa neste clube. É o único clube até hoje que me deixa com pele de galinha. O que posso prometer é compromisso e trabalho. os títulos vem por isso. Fiquei triste por não ganhar nenhum título com o Barcelona, mas espero que seja este ano», concluiu.