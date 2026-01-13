Agora sim, é oficial. João Cancelo está de regresso ao Barcelona.

Através das redes sociais e em comunicado, os catalães confirmaram a chegada do internacional português, que fica cedido por empréstimo do Al Hilal até ao fim da temporada. Cancelo vai utilizar a camisola número dois nesta segunda passagem pelos culés.

Horas depois de ter passado os habituais exames médicos, João Cancelo viu confirmada a mudança para uma casa que bem conhece, já que representou o clube em 2023/24, na altura emprestado pelo Manchester City. Ora, esta época fez um golo e duas assistências em apenas seis jogos pelo Al Hilal.

A passagem pelo Barcelona ficou marcada pelo registo de quatro golos e cinco assistências em 42 jogos, sendo que não conseguiu conquistar qualquer título.