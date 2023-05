Depois de Sergio Busquets (e antes Gerard Piqué), há mais um nome forte que vai deixar o Barcelona no final da presente temporada: Jordi Alba.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o lateral-esquerdo espanhol anunciou essa mesma decisão. No mesmo, Alba lembrou que era um sonho de criança jogar na equipa principal do Barça e agradeceu a colegas, treinadores, adeptos e à família.

«Vou ter muitas saudades de correr pela ala do Camp Nou. Acho que é a melhor altura de dar um passo ao lado. (...) Não foi uma decisão fácil, mas vou feliz e de consciência tranquila», confessou.

Jordi Alba nasceu na Catalunha e começou a formação no Barcelona. Saiu depois em 2004, mas regressou em 2012, para uma etapa de sucesso na qual conquistou seis campeonatos, cinco Taças do Rei, quatro Supertaças, uma Liga dos Campeões e um Campeonato do Mundo de clubes.

O internacional espanhol despede-se do Camp Nou este domingo, na receção ao Maiorca, em jogo da penúltima jornada da La Liga.