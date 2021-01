Jordi Alba afirmou que o seu estilo de jogo faz com que seja uma das pessoas mais odiadas do futebol.

«Sei que sou um dos jogadores mais odiados do futebol, mas é a minha forma de jogar e foi isso que me levou a ser o jogador que sou hoje e a estar onde estou agora», disse o jogador do Barcelona em entrevista à Movistar+, garantindo:

«Mas quem me conhece sabe que sou uma pessoa humilde, que dá valor a tudo na vida. Não tem nada a ver o Jordi jogador com o Jordi humano ou o Jordi que está com os companheiros de equipa.»

«É verdade que sou um jogador difícil e entendo o ódio que as pessoas que não me conhecem possam ter de mim», acrescentou.