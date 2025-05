Logo que o jogo terminou, as jogadoras do Arsenal rebentaram numa grande festa e as do Barcelona caíram no relvado. Quase todas em lágrimas.

Kika Nazareth, que não pôde jogar por estar a recuperar de lesão, acompanhou tudo de perto do relvado, com a camisola do Barça vestida, e no final da partida entrou em campo para confortar as companheiras.

Com as lágrimas ainda no rosto, como é possível ver nas imagens, a portuguesa de uma abraço de conforto a todas as colegas. Uma por uma.