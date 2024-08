Kika Nazareth estreiou-se com as cores do Barcelona, na tarde deste sábado. A jovem entrou ao intervalo do primeiro jogo de preparação do clube para a nova temporada, diante do Hoffenheim.

O Barça venceu por 5-1, num jogo dominado pelas catalãs. Quando Kika entrou, o placard mostrava 2-1 a favor do Barcelona. O internacional lusa foi decisiva em dois golos, posteriormente.

Primeiro, no desenho ofensivo do 3-1. Bateu um canto do lado esquerdo, ocupou bem o espaço e desferiu um remate que obrigou a guardiã contrária a uma defesa incompleta.

Depois, na jogada do 4-1, assistiu Keira Walsh para o golo, sendo que a maior parte do mérito vai para o grande remate da jogadora do Barcelona.

E ainda deixou uma mensagem para os fãs: