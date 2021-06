Sergio Aguero vive dias felizes. O ex-Manchester City vai cumprir um «sonho de criança» que é jogar no Barcelona, onde será companheiro de Lionel Messi, com quem tem uma excelente amizade.

Sobre o craque argentino e a sua continuação no clube blaugrana, Aguero foi taxativo.

«Isso é com ele. Não posso pedir a Messi para ficar. Ele já é crescido. Tem de ver a continuidade [no Barcelona] com o seu representante», atirou o avançado, à chegada à concentração da seleção argentina.

O jogador, que cumprirá o seu 33º aniversário esta quarta-feira, falou ainda sobre a experiência de ter o novo coronavírus e dos efeitos da pandemia no seu país natal.

«Aqui [Argentina] colapsou tudo. Há muitos contágios. Temos de cuidar de nós próprios, não sabemos se e quando vamos ficar infetados. E leva muito tempo a recuperar da doença. Eu passei um mau bocado e sou jogador de futebol…», completou Aguero.