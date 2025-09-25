O Barcelona foi obrigado a puxar dos galões para operar a reviravolta na visita ao Oviedo, na sexta jornada do campeonato. Na noite desta quinta-feira, o médio Reina adiantou os anfitriões à passagem do minuto 33.

Na etapa complementar, o lateral Eric Garcia restabeleceu a igualdade, aos 56 minutos. Por sua vez, Lewandowski entrou aos 65 e completou a reviravolta aos 70m. Por fim, o defesa Araújo resolveu a contenda, marcando aos 88 minutos.

Assim, o Barcelona segue na vice-liderança, com 16 pontos, a dois do Real Madrid. Segue-se a receção à Real Sociedad (16.ª), no domingo (17h30). Por sua vez, o Oviedo (18.º) segue em zona de despromoção, com três pontos, antes da visita ao Valência (11.º), na segunda-feira (20h).

No outro encontro desta noite, André Silva foi titular pelo Elche na visita ao Osasuna (1-1). Os anfitriões agarram a vantagem ao décimo minuto, graças ao golo do avançado Muñoz. Entre trocas, o defesa Adria Pedrosa restabeleceu a igualdade aos 90+2m.

O empate mantém o Elche no quinto lugar, com 10 pontos, enquanto o Osasuna é 13.º, com sete.

