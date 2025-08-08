Os avançados do Barcelona, Lamine Yamal e Robert Lewandowski, foram multados pela UEFA em cinco mil euros por terem infringido o regulamento antidoping definido por aquele organismo para as competições europeias, na temporada passada.

Em causa está o incumprimento de instruções dadas pelo responsável de controlo antidoping, bem como o não comparecimento dos atletas no posto de controlo assim que foram convocados para o fazer.

Além dos dois jogadores, o treinador do Barcelona, Hansi Flick, bem como o seu adjunto, Marcus Sorg, terão de cumprir um jogo de castigo e pagar uma multa de 20 mil euros pelo seu comportamento no jogo com o Inter Milão, em Itália, que ditou o afastamento dos catalães da Liga dos Campeões, na época passada.

O Barcelona fica obrigado, ainda, a pagar quase oito mil euros em multas pelo comportamento dos seus adeptos.

Os castigos foram decididos pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, que reuniu no passado dia 31 de julho.