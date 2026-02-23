Joan Laporta, candidato a presidente do Barcelona, confessou que a relação com Lionel Messi está a deteriorar-se. O dirigente, recorde-se, optou por antecipar para o próximo mês de março as eleições do clube blaugrana.

Já em campanha, recordou um incidente com o argentino ocorrido na cerimónia da Bola de Ouro de 2023, que viu como um início dos atritos entre os dois. «Houve também um incidente na entrega da Bola de Ouro em que fui cumprimentá-lo e ele considerou que não devíamos cumprimentar-nos», referiu.

Essa situação acabou por confirmar e intensificar o afastamento entre Laporta e Messi. Após esse episódio, Laporta garantiu que houve tentativas de aproximação, sem sucesso até aqui. «A relação já não é a mesma», admitiu.

Apesar de toda esta situação, o dirigente mantém o respeito por Messi, que agora atua no Inter Miami, e garante que nada mudará quanto à admiração e gratidão pelo argentino. «A relação está prejudicada, mas ele é um mito do barcelonismo», concluiu.