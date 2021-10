Ansu Fati vai falhar a visita de quarta-feira do Barcelona ao Rayo Vallecano, na 11.ª jornada da Liga espanhola, anunciou o clube catalão, adversário europeu do Benfica.

O jogador de 19 anos, foi substituído pelo argentino Kun Aguero aos 74 minutos da receção de domingo ao Real Madrid (derrota 1-2), devido a dores no joelho esquerdo, o mesmo no qual sofreu uma lesão no menisco que o manteve quase um ano em recuperação e obrigou a quatro operações.

O Benfica visita o Barcelona na quinta e penúltima ronda do Grupo E da Liga dos Campeões, agendada para 23 de novembro.