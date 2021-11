Ousmane Dembélé participou esta segunda-feira, ao final da tarde, no último treino do Barcelona antes da receção ao Benfica, mas ainda há dúvidas quanto à presença do extremo nas opções de Xavi para o decisivo jogo desta terça-feira.

O treinador tinha dito, em conferência de imprensa, que a opção pelo jogador francês iria depender da sua resposta no último treino. A verdade é que o treinador desespera pela disponibilidade de Dembélé, numa altura em que particamente todos os extremos da equipa catalã estão com problemas físicos.

O lateral Dest também pode ser novidade na lista de convocados, uma vez que também treinou esta segunda-feira pela primeira vez às ordens de Xavi. Uma sessão que também contou com a presença dos jovens Ilias e Abde, que foram opções no jogo com o Espanhol, mas que não vão poder jogar na Liga dos Campeões, uma vez que não estão inscritos.

Quanto a Nico González, Minguenza e Busquets, que terminaram o jogo com o Espanhol com queixas, Xavi já tinha anunciado, na conferência de imprensa, que, salvo algum contratempo, iam estar disponíveis para o jogo com o Benfica. Sergio Roberto, por seu lado, trabalhou à margem do grupo, ainda condicionado.

Ainda esta terça-feira, pela manhã, Xavi vai ainda orientar um treino de ativação, tal como já tinha feito no dia do jogo com o Espanhol.