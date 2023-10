Marc Guiu, que acabou de ser protagonista de uma história de encantar, ao estrear-se pela equipa principal do Barcelona, aos 17 anos, com um golo, vai agora desfalcar a equipa de Xavi por um período de, pelo menos, um mês, uma vez que está convocado para a seleção de sub-17 de Espanha que vai jogar o Mundial da categoria na Indonésia.

Poucas horas depois do lance que o lançou para a ribalta, a jovem promessa da formação de La Masia vai, agora, para o outro lado do mundo, uma vez que integra a convocatória de 21 jogadores anunciada esta terça-feira pelo selecionador José Lana para o Mundial de Sub-17.

O jovem de 17 anos ainda vai estar à disposição de Xavi para os dois jogos com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, para a Liga dos Campeões, e, pelo meio, também para o clássico diante do Real Madrid, mas, depois, a partir de 30 de outubro já estará concentrado com a seleção de sub-17 que vai disputar o Mundial na Indonésia, de 10 de novembro a 2 de dezembro.

Além de Marc Giu, o Barcelona contribui ainda com Héctor Fort, Andrés Cuenca, Cubarsí, Pau Prim, Quim Junyent e Marc Bernal para a seleção de sub-17.